اعترافات عائشة عياش بقضية "حمزة مون بيبي" تضع دنيا بطمة في خطر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام، دخلتا مرحلة الخطر في القضية المعروفة إعلاميًا بعصابة "حمزة مون بيبي"، فبعد اعتقال مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش ومن مطار محمد الخامس واقتيادها بمعرفة الأمن الوطني إلى مقر الفرقة الوطنية لبدء التحقيق الأولي معها كشفت أقوالها العديد من النقاط الهامة.

وووفقًا لما ذكرته قناة "شوف تي في" المغربية وعدد من المواقع المحلية فإنَّ الفرقة الوطنية أمرت باستدعاء دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام الأربعاء الماضي وتمت مواجهتهما بمصممة الأزياء عائشة عياش، وانتهت باعتراف الأخيرة بأنَّ دنيا بطمة من بين المديرين المنفذين للحساب بمعاونة شقيقتها وبعض الأفراد الآخرين.

وأكدت عائشة عيّاش في أقوالها بأن النواة الأساسية في حساب "حمزة مون بيبي" هو الإعلامي سيمون بلبشير، وأنه العقل المدبر لكل ما حدث بالحساب، إضافة إلى أن صاحب الوكالة الملقب بمول الفيراري، متورط من بين المنفذين بالحساب.

في السياق ذاته، فقد شهدت القضية تطورًا جديدًا حيث خضعت عائشة عياش للتحقيقات أمام قاضي التحقيق بمدينة مراكش المغربية مساء الجمعة، والذي أمر بحبسها في حالة اعتقال بسجن الوردية بالمغرب، وتم توجيه اتهامات لها بالمشاركة في بثّ صور وأقوال تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدأية للمعنيين بالأمر.

وبحسب ذات القناة فإنه من المتوقع أن يتم استدعاء دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام أمام قاضي التحقيق مجددًا خاصًة بعد المواجهة التي تمت بينهما وسط توقعات باعتقال دنيا وابتسام خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت القناة المحلية المغربية أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أمر بتحديد جلسة جديدة للتحقيق مع عائشة عيّاش والتي ستكون في الـ 23 مارس المقبل لانطلاق البحث التفصيلي أمام الهيئة القضائية.

Advertisements

وكان قد تم رصد لحظة وصول دنيا بطمة لمقر الفرقة الوطني للتحقيق معها، وتم انتظارها إلى حين خروجها حيث كان بانتظارها عددًا من أفراد عائلتها، وكان للفنانة المغربية موقفًا غريبًا مع بعض الصحفيين المتواجدين أمام الشرطة القضائية، بانتظارها لمعرفة أي معلومة تخص المواجهة مع عائشة عياش خاصًة بعد أن تردد أن مصممة الأزياء المغربية اعترفت أن الفنانة المغربية دنيا بطمة هي العقل المدبر في هذا الملف، إلا أنها رفضت أن تدلي بأي تصريح في هذا الشأن.

وزادت دنيا بطمة من موقفها المعادي للصحافة وتشاجرت مع هذه الفئة التي كانت بانتظارها، أمام مقر الشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستعملت دنيا العنف اللفظي تجاه الصحفيين، وقالت لهم: "والله متخدو من عندي شي كلمة كلكم وحتى واحد فيكم مغادي ياخد شي كلمة هكاك".

وبادرها الصحفيين بالسؤال عن ما صار بالتحقيق إلا أنها رفضت تمامًا وحاول البعض منهم وضع "المايك" و"الكاميرات" أمامها فأزاحتهم بأيديها وقالت: "شنو قلة الأدب"، وفرت هاربة مع أسرتها في سيارتهما الخاصة.

يُذكر أن السلطات المغربية تسلمت الثلاثاء الماضي مصممة الأزياء المغربية عائشة عياش، بعد إلقاء القبض عليها في الإمارات، وذلك بعد ورود اسمها ضمن المتورطين في قضية حساب المشاهير المعروفة إعلاميًا بعصابة "حمزة مون بيبي".