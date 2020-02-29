عبدالوهاب تُؤكِّد على أنّ ألبومها المقبل "فكرة جديدة"

شوَّقت الفنانة شيرين عبدالوهاب جمهورها لألبومها الجديد الذي تحضر له، قائلة خلال لقاء مع برنامج The Insider بالعربي، إن الألبوم الجديد به فكرة مختلفة وجديدة، متمنية أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعود شيرين للتعاون مع الملحن محمد رحيم، بعد نجاحهما سويا في أغنية "مشاعر"، أما زوجها حسام حبيب فقال خلال نفس اللقاء إن لحن أغنيتها مع محمد رحيم رائع، وأن الألبوم سينال إعجاب الجمهور، وأنه يطلب منها طرحه في أسرع وقت.

كانت شيرين عبدالوهاب كشفت تفاصيل العملية الجراحية التي خضعت لها، موضحة أنها تعرضت للإصابة بورم ليفي كبير الحجم على الرحم، مما أدى إلى زيادة حجم منطقة البطن لديها بالتبعية.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب ما زالت تغيب عن التواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قررت إغلاق ‏حساباتها، وأحيانا تستعين بحساب زوجها حسام حبيب حتى توصل بعض الرسائل للجمهور‎.‎

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