سليمان تحتفل بزواج شقيقتها "فرح نوفل" وتنشر صورًا لها

احتفلت الفنانة كارمن سليمان بزفاف شقيقتها فرح نوفل الليلة، ونشرت صورا من حفل الزفاف والتي حيرت بها الجمهور مجدداً بسبب الشبه الكبير بينهما.

ونشرت الفنانة كارمن سليمان صورا عدة لها من حفل زفاف شقيقتها فرح نوفل عبر حسابها على "إنستغرام"، وهنأت شقيقتها على زواجها وذلك بعد أسبوع من احتفالها بخطبتها وفاجأت كارمن وشقيقتها الجمهور بارتداء إطلالة متشابهة باللون الأبيض في حفل الزفاف.

وهنأت كارمن سليمان شقيقتها قائلة: "فافي عروسة"، وتلقت المباركات من قبل جمهورها ومتابعيها على زفاف شقيقتها، واستبقت كارمن سليمان حفل الزفاف بنشر صور من كواليس الحفل والذي يبدو انه سيقتصر على الأهل والمقربين فقط.

وحيرت كارمن سليمان الجمهور مجددا بسبب الشبه الكبير بينها وبين شقيقتها فرح، والذي وصل لحد التطابق بسبب تشابه إطلالتهما في الحفل، ودائما ما تنصب تعليقات الجمهور حول هذا التشابه في كل ظهور لشقيقة كارمن سليمان، والتي صرحت بأن الجمهور إلى الآن لا يزال يعتقد بأنهما توأم.

وشغلت كارمن سليمان الجمهور خلال الفترة الأخيرة بعد ظهورها مع شقيقتها في حفل خطبة الأخيرة وعلقت على التشابه بينهما وكذلك تشابه الأسماء بين زوجها وزوج شقيقتها وقالت: "اتنين كارمن وفرح اللي إنتم شايفينهم واحد واتنين مصطفى".

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وسبق الحفل ظهور لكارمن سليمان مع زوجها الملحن مصطفى جاد في برنامج "معكم" لمنى الشاذلي، والذي تحدثا به عن تفاصيل قصة حبهما وزواجهما منذ 3 سنوات، بالإضافة إلى علاقتهما بابنهما الأول "زين" والذي تحرص على مشاركة الجمهور بأبرز لحظاتهما معه والتي كانت آخرها فترة مرضه ومطالبتها لهم الدعاء له.

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