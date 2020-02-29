شكرا لقرائتكم خبر عن الجمال والأنوثة مع الرياضة شعار نجمات هوليود..من كلو كاردشيان لديمى لوفاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعي الكثير من النجمات إلى التردد علي صالات الألعاب الرياضية الـ gym من أجل الحفاظ علي جسدهن رشيقا و ممشوقا إلا أن البعض لا يتوقع أن هؤلاء النجمات من الممكن أن تلجئن للتمرينات بالاوزان الثقيلة و هي الخطة التي كشفت عنها الكثير من النجمات عن طريق نشرهم صورهن علي صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

وأول النجمات التي تتدرب بالأوزان الثقيلة هي الممثلة تشلسا هاندلر و التي تتدرب بشكل يومي صباحي باستخدام الأوزان الثقيلة وهو ما يجعلها دائما ذات لياقة بدنية ملحوظة .

اما النجمة العالمية ديمي لوفاتو التي قررت أن تعود لحالة صحية جيدة لجأت للرياضة فهي تمارسها بانتظام ، فتركز ديمي لوفاتو علي الـ squats و رفع الاوزان الثقيلة ، و هي نفس الخطة التي تتبعه النجمة آشلي جراهام فتمارس يوميا الـ squat ثم للجوء للوزان الثقيلة .

نجمة تليفزيون الواقع كلو كاردشيان و التي تعد واحدة من أجمل إيقونات الانوثة والجمال في العالم لم تخف من أن تترك الأوزان أثر علي شكل جسدها و تقضي علي أنوثتها بل بالعكس.

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و لم تكن كلو تلجأ لرفع الأوزان الثقيلة فقط لكي تحافظ علي رشاقة جسدها بل تقوم بتدريبات عنيفة مثل " battle ropes " .

وتدخل قائمة النجمات الاتي يلجئن لحمل الأوزان الثقيلة بشكل منتظ حفاظا علي لياقتهن البدنية ، كل من كيت ابتون و برى لاريسون و إيما ستون ، و غيرهن من النجمات .