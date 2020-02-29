شكرا لقرائتكم خبر عن جاكى شان نافيا إصابته بفيروس كورونا: أنا بصحة جيدة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان الصينى العالمى جاكى شان، الأنباء التى تداولت مؤخرا بشأن إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه بصحة جيدة وآمنة للغاية ولم يتم احتجازه فى الحجر الصحى كما تردد، حيث كتب شان، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "شكراً على اهتمام الجميع، أنا بصحة جيدة وآمنة للغاية، تلقيت رسائل من الأصدقاء للاطمئنان على حالتى، أرجوكم لا تقلقوا أنا لست فى الحجر الصحى".



جاكى شان

وكان أنباء تردد مؤخرا، بإصابة جاكى شان بفيروس كورونا، بعد أن زعم البعض مشاهدته وهو بصحبة ضباط شرطة فى هونج كونج، لكن تبين فيما بعد تبين أن جاكى شان كان متواجدا فى موقع آخر مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذى انتشرت فيه العدوى، بحسب وسائل إعلام صينية.

وكان الممثل الصينى، وعد بدفع مليون يوان "143 ألف دولار" للشخص الذى سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا، ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية.

وقال جاكى شان: "لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة".

وربما يكون انتشار الفيروس هو السبب الرئيسى وراء تأجيل عرض فيلم النجم العالمى جاكى شان الجديد "Vanguard"، الذى كان من المقرر عرضه منذ أيام، وهو الفيلم الذى تم تصوير جزء منه فى دبي، حيث تم تأجيل عرض الفيلم فى جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المميت فى الصين، وكان من المقرر عرضه الفيلم محليًا بدء من يوم الخميس، ولكن تم سحب النسخ من الجداول الزمنية فى الصين والخارج.

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وفيلم "Vanguard" يشارك فى بطولته عدد هائل من النجوم العالمين وأبرزهم جاكى شان ويانج يانج وميا موكى وغيرهم، والفيلم من إخراج ستانلى تونج وشارك فى تأليفه أيضًا الى جانب تيفانى اليسيا تانج.

يذكر أنه يتم اختبار عقار روسى الصنع "تريازافيرين"، وحسب بيانات المجلة الطبية "فيدميكوم" فإن الدواء فعال ضد 15 سلالة من فيروس الأنفلونزا.