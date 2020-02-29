شكرا لقرائتكم خبر عن دلال عبد العزيز تنضم لمسلسل "جمع سالم" مع زينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت النجمة دلال عبد العزيز لمسلسل "جمع سالم"، من بطولة زينة، والمقرر انطلاق تصويره اليوم السبت في إحدى الديكورات الخاصة بالعمل، والمسلسل من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد، وتعتبر زينة آخر نجمات دراما موسم السباق الرمضانى المقبل حيث تم التعاقد معها على بطولة المسلسل في اللحظات الأخيرة.





ويتكتم صناع المسلسل على التفاصيل والفنانين المشاركين في البطولة إلى حين الانتهاء من كافة التعاقدات والبدء في تصوير أول المشاهد، حيث وضعت الشركة المنتجة خطة لتصوير العمل خلال الفترة المقبلة على أن يستمر التصوير طوال الشهر الكريم لاسيما وأن الوقت المتبقي قبل حلول رمضان غير كاف لإنهاء العمل.

يذكر أن دلال عبد العزيز تشارك في السباق الرمضانى من خلال مسلسل "فالنتينو"، مع الزعيم عادل إمام للمخرج رامى إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم، داليا البحيري، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن أخر أعمال زينة فى الدراما مسلسل "ممنوع الإقتراب والتصوير"، للمخرج زياد الوشاحى، تأليف محمد الصفتى، وشارك في بطولة العمل كل من الفنان فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين، ومى القاضي ومحمد شاهين وحازم سمير وعرض في عام 2018، وتدور أحداثه حول فنانة صاعدة تصل إلى قمة النجومية، وبالتدريج تتحول إلى واحدة من مشاهير المجتمع، لكن دائمًا ما يكون هناك ثمن لتلك الشهرة تضطر إلى دفعه، فتقع جريمة قتل تتورط بها.