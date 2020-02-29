ابنة منى زكي في "ولاد العم": "أختي سبب عودتي للتمثيل في بعلم الوصول.. وهذه نصيحة والدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - حوار- ضياء مصطفى:

بعد ابتعاد سنوات، عادت رفل خليل، التي قدمت دور ابنة منى زكي وشريف منير في ولاد العم، إلى التمثيل، من خلال الظهور في دور شقيقة بسمة في فيلم "بعلم الوصول"، الذي بدأ عرضه قبل يومين في دور العرض المصري.

وفيلم "بعلم الوصول" يناقش أزمة "هالة" التي أصبحت أمًا، وتعاني اكتئاب ما بعد الولادة، كما تتعرض لضغوط أخرى بسبب دخول زوجها السجن، إلى أن تعثر على ما يساعدها على الخروج من ذلك.

ولم تكن تجربة "ولاد العم" هي الوحيدة لرفل خليل، فقد كانت البداية في مسلسل "حكايات وبنعيشها" مع ليلى علوى، ثم فيلم ولاد العم، ثم مسلسل "أبواب الخوف" في عام 2011، مع عمرو واكد.

وأصبحت رفل خليل، في المرحلة الثانوية العامة الآن، وكان لـ"الخليج 365" حوار معها، تزامنا مع عرض الفيلم.

-فلنبدأ بـ"بعلم الوصول".. كيف جاءت مشاركتك بعد ابتعاد سنوات؟

عملت كاستنج أنا وبنات أخرى، ووقع اختيار المخرج هشام صقر عليّ، لتقديم دور نعمة، وعلمنا بروفات كثيرة قبل التصوير، وكان عمري وقت التجهيز للفيلم 14 عاما.

-وما شجعك على العودة للتمثيل؟

بعد تقديمي ولاد العم، قدمت مسلسل أبواب الخوف، وكنت ابنة للفنان عمرو واكد، ابتعدت بسبب أن سني غير مطلوب، ولكن شقيقتي "ريم عبدالقادر" أصبحت تمثل منذ فترة لأنها في سن الطفولة، ونجحت في تقديم العديد من الأعمال المتميزة، منها، شبر مية، قمر هادي، ليلة هنا وسرور، واستطعت أن أعود من خلالها للتمثيل، وذهبت مجددا لمكاتب الكاستنج، إلى أن وقع الاختيار عليّ في فيلم بعلم الوصول.

-ما سبب ارتباطك أنتِ وشقيقتك بالتمثيل؟

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والدي، فمنذ طفولتي ثم طفولة أختي، ووالدي كان يرغب في إدخالنا عالم التمثيل، لأنه رأى فينا الموهبة، وقام البحث عن أرقام وعناوين مكاتب الكاستنج، وابتعادي خلال السنوات الماضية كان "مضايقني".

-ما الفرق بين تجربتك الآن وتجاربك السابقة؟

التجارب السابقة كنت صغيرة، وكانت والدتي تحفظني ما سأقوله وأفعله، وأنفذ ذلك، لكن الآن، قرأت السيناريو، وكانت أتواصل مع المخرج واسأله عن بعض التفاصيل، خاصة أن الفيلم صعب ومختلف.

-كيف كانت استفادتك مع التعاون مع بسمة؟

بسمة كانت تساعدني كثيرا، وتعطيني توجيهات في التمثيل، خاصة أن كل مشاهدي معها ومع الفنانة لبنى ونس، وبعد مشهد ضربها لي بالقلم، احتضنتني.

-هل تناوين دراسة التمثيل؟

أنا حاليا في ثانية ثانوي، ولم أحسم قراري بعد، ولكني أحب التمثيل والإخراج كثيرا، ولكن والدي نصحني بان أركز في التمثيل، لأن الإخراج "مشواره طويل".

-لماذا اسمك مختلف عن شقيقتك؟

والدي اسمه عبدالقادر، ولقب العائلة خليل، وأنا استخدم اسم رفل خليل، وهي ريم عبدالقادر.