الليلة.. مهرجان برلين يعلن جوائز دورته الـ70

محمد اسماعيل - القاهرة - يعلن مهرجان برلين السينمائي، مساء اليوم السبت، جوائز مسابقات دورته الـ70، في حفل الختام، الذي سيقام في قصر البيرناله.

وسيحضر الحفل معظم صناع الأفلام المتسابقة.

وقد تنافس على جوائز المسابقة الرسمية 18 فيلمًا، وياتي في مقدمة هذه الأفلام الفيلم الألماني "أوندين"، للمخرج الشهير كريستيان بيتزولد، والذي ينافس على جائزتي الإخراج والتمثيل، أيضا الفيلم الأمريكي "البقرة الأولى، والفيلم الإيراني "لا يوجد شر" للمخرج محمد رسولوف، والذي غاب عن العرض الأول لفيلمه قرار السلطات الإيرانية بمنعه من مغادرة البلاد، وتحديد إقامته، أيضا الفيلم الوثائقي "مُشع" للمخرج الكمبودي ريثي بان، من المتوقع أن ينافس بقوة على جائزتي أفضل فيلم، وأفضل مخرج.

يذكر أن المهرجان، كشف أمس عن جوائز مسابقتي "أجيال" و"الأفلام القصيرة"، وحاز على جائزة الدب الكريستال في مسابقة "أجيال"

الفيلم الفرنسي البلجيكي الرواندي "سيدة النيل" للمخرج الأفغاني عتيق رحيمي.

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وهو الفيلم الذي عرض، في مسابقة مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السابقة.

الفيلم ينتقى أحداثاً من رواية للكاتبة الرواندية سكولاستيك موكاسونجا، حيث تدور أحداثه حول مدرسة رواندية مرموقة تشمل خليطا عرقيا من البنات، أغلبهم من قبيلة الهوتو مقابل أقلية من قبيلة التوتسى، لكن تبدأ الاختلافات العنصرية الكامنة فى النفوس.

بينما فاز بجائزة أفضل فيلم قصير الفيلم الكندي المغربي "Mutts" للمخرجة المغربية حليمة ورديري.

ومن المقرر أن تعرض الأفلام الفائزة خلال هذه الدورة للجمهور يوم السبت المُقبل.

المعروف أن هذه الدورة تمثل بداية مرحلة جديدة في عمر المهرجان، بعد أن تم إسنده لإدارة جديدة، خلفًا للمدير السابق ديتر كوسليك الذي تولى إدارة المهرجان 18 عامًا.