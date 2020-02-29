ابن مايكل جاكسون يشتري منزله الأول بقيمة باهظة

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل اعلام عالمية ان بلانكيت الإبن الأصغر للنجم العالمي الراحل ​مايكل جاكسون​ اشترى منزلا ضخما وفخما، وهو الأول له، بلغت قيمته 3 ملايين دولار، ويحتوي المنزل على 6 غرف نوم و7 حمامات.

الجدير ذكره ان صحيفة "ميرور" البريطانية كشفت مؤخرا في تقرير لها عن تفاصيل وأسرار جديدة، حول مايكل جاكسون، وذلك بعد عملية تشريح لجثته، فأشارت الى أن جاكسون الذي توفي عن عمر يناهز الـ50 عاماً في العام 2009، بعد جرعة زائدة من مخدر جراحي، أُصيب بجروح في الذراعين والوركين والكتفين، ويعتقد أنها ناجمة عن حقن مسكنات الألم.

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