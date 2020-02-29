زين العمر: "أوقفوا الطيران وما تحرقونا بالمرض"

ميرنا وليد - بيروت - ناشد الفنان اللبناني ​زين العمر​ المسؤولين بإيقاف الرحلات والسفر الى اي بلد يوجد فيه فيروس "​كورونا​".

وكتب زين على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "ولادنا بخطر أهالينا بخطر نحنا كلنا بخطر حياتنا ملكاً لنا وليست ملكاً لكم حياتنا ليست ملكاً لاي زعيم أوقفوا الطيران من وإلى أي بلد يوجد فيه ڤيروس كورونا قبل أن يفوت الأوان إذا لم يفت حكّموا ضمائركم ولو لمرة واحدة من أجل صحة الناس حرقتوا سلافنا بفسادكم ما تحرقونا بالمرض".

الجدير ذكره ان زين العمر وجه مؤخرا رسالة للحكومة اللبنانية، اشار فيها الى ان الشعب اذا لم يرَ من قبلها محاسبة جادة واعادة الأموال المنهوبة له، فلن يسامحها ولن يغفر لها.

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