“كنتاكي”تبحث عن موظفين مهمتهم “تذوق” الدجاج قبل تقديمه للزبائن

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إذا كنت من عشاق الدجاج المقلي، فإن هذه الوظيفة صممت خصيصا لك، وفي سلسلة من أشهر مطاعم الوجبات السريعة على مستوى العالم.

فقد أعلنت سلسلة دجاج كنتاكي “كي إف سي” الأميركية الشهيرة، أنها تبحث عن موظفين ستكون مهمتهم “تذوق” الدجاج والحكم عليه قبل تقديمه للزبائن، واستخدمت عنوان “كنتاكي تحتاج إليك”.

واستخدمت الشركة في إعلانها بحثا عن الموظفين الجدد، جملة قالت فيها إن “كي إف سي تفتش عن لاعق أصابع محترف”، في إشارة إلى سلوك اعتاد عليه محبو الدجاج المقلي بعد تناول وجباتهم.

وقالت الشركة إنها تريد “كبار معجبيها” لنيل الوظيفة الجديدة، من أجل “الحصول على فرصة للتسلل إلى أفضل المنتجات”، كما سيحظى الفائزون بحملة دعاية من “كنتاكي” مع نشر صورهم وهم يتذوقون الدجاج في المطاعم.

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وطلبت الشركة من المتقدمين تبرير سبب استحقاقهم للوظيفة الجديدة، التي تشمل إلى جانب الراتب وجبات مجانية مدى الحياة من “كنتاكي”.

“كي إف سي” التي أنشأت عام 1930 في ولاية كنتاكي الأميركية، تمتلك اليوم نحو 23 ألف فرع على مستوى العالم، وتحقق أرباحا بمليارات الدولارات سنويا.