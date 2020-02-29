نجوم الفن يتصدرون المشهد في عزاء حسني مبارك.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور عزاء الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، لتقديم التعازي لنجليه علاء مبارك وجمال مبارك وقرينته سوزان مبارك، وسط حالة من الازدحام الشديد على جميع أبواب المسجد.

ويقام العزاء في قاعة السلام بدار مناسبات مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، ويستقبله علاء وجمال مبارك، ومعهما عمر علاء مبارك حفيد الرئيس الأسبق وعدد من أفراد أسرته.

وكان من بين الحضور من الفنانين، يسرا وإلهام شاهين ولبلبة ومحمد هنيدي ومحمد رمضان ويحيى الفخراني وزوجته الكاتبة لميس جابر وميرفت أمين وحسين فهمي ودلال عبدالعزيز.

كما حضر من الفنانين أحمد عز وليلى علوي وحكيم ومحمد لطفي، والملحن عمرو مصطفى، وعمرو سعد وخالد سليم والمخرجة إيناس الدغيدي وغيرهم الكثير.

وأجهشت الفنانة ميرفت أمين بالبكاء خلال تقديمها واجب العزاء حزنا على الرئيس الراحل فيما بكت الفنانة يسرا أيضا وسادت حالة من الحزن على جميع الحضور من نجوم ونجمات الفن.

وتسبب محمد رمضان في حالة من الهرج داخل قاعة العزاء بعدما التف حوله عدد كبير من المواطنين يطلبون التقاط صور تذكارية معه ولبى محمد رمضان العديد من طلبات التصوير مع الجمهور.

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وشهد العزاء ازدحاما شديدا حيث وصل طابور السيارات لدخول مسجد المشير المقام به العزاء 5 كيلومترات بينما وصل طابور المشاة نحو كيلومتر انتظارًا لدخول القاعة.

وحضر العزاء أيضا عدد من نجوم الرياضة من بينهم حسن شحاته مدرب منتخب مصر الأسبق، واللاعبان عماد متعب ومحمد زيدان، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة كما حضر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

كما حضر الشقيقان حسام وإبراهيم حسن ومحمود تريزيجه وحسني عبدربه ومحمد شوقي وعدد من النقاد الرياضيين المعروفين.

وكان الرئيس الراحل حسني مبارك يحرص على التواصل بشكل شخصي مع نجوم الفن وكان يتصل بهم لتهنئتهم بأعياد الميلاد والمناسبات الشخصية الأخرى، ولعل أبرز مواقفه معهم ما ذكره نقيب الممثلين في مصر الدكتور أشرف زكي، في وقت سابق، عن لقاء له جمعه بالرئيس الراحل مبارك، تطرقا خلاله إلى عودة عيد الفن وعدة مشروعات أخرى.

وقال زكي عن هذا اللقاء: "مبارك كان يعرف أسماء عدد كبير من الفنانين، وكان يتصل ببعضهم لتهنئتهم على أعمالهم ومناسباتهم الخاصة"، موضحا أنه في نهاية اللقاء استأذن الرئيس مبارك قائلا: "لازم أمشي عشان ألحق مسلسل يسرا"، كما أن مبارك حرص على تهنئة الفنانة هند صبري على أحد أدوارها الفنية.

وكان قد غيب الموت عن عالمنا الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء الماضي داخل مستشفى الجلاء العسكري بالقاهرة، عن عمر 92 عاما بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جثمانه في جنازة عسكرية بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة، وتم دفنه في مقابر كلية البنات الكائنة بأرض الجولف في مصر الجديدة.