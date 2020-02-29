شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى عبد الوهاب ضيف شرف "الفتوة" مع ياسر جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر النجم فتحى عبد الوهاب في أحداث مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال المقرر أن يعرض في السباق الرمضاني المقبل، ليجسد دور مهم ومحورى أمام بطل العمل في احدى الحلقات الأولى من المسلسل، للمخرج حسين المنباوي، حيث يواصل أبطال المسلسل التصوير في الديكور الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ويتم مقتل والد ياسر جلال فى الحلقات الأولى لكى يأخذ مكانه الفنان أحمد خليل ليكون هو فتوة الحارة ليدخل فى صراعات بعدها مع بطل المسلسل.

مسلسل "الفتوة" بطوله ياسر جلال، بمشاركة مى عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسنى، رياض الخولى، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، عهدى صادق وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى، إنتاج شركة سينرجى وتدور الأحداث فى زمن الفتوات أى قبل 100 سنة بحى الجمالية.

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ومن ناحية أخرى بدأ عبد الوهاب تصوير مشاهده في مسلسل "القاهرة كابول" بمشاركة النجم خالد الصاوى وطارق لطفى حيث يجسد فيه دور الإعلامى، من انتاج شركة سينرجى، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، حيث يعتمد المسلسل على ثلاث شخصيات رئيسية وهم إعلامى وضابط آمن وطنى وإرهابى .

"القاهرة كابول" يشهد عودة خالد الصاوى للدراما، بعدما قدم آخر أعماله مسلسل "هى ودافنشى" مع النجمة ليلى علوى عام 2016، بينما قدم طارق لطفى آخر أعماله مسلسل "بين عالمين" عام 2018، وشارك فى بطولته هشام سليم ولقاء الخميسى، وإخراج أحمد مدحت.

ويعد "القاهرة كابول" التعاون الثانى بين النجم فتحى عبد الوهاب والمخرج حسام على، حيث قدما سوياً مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، وعرض فى شهر رمضان الماضى محققاً نجاحاً كبيراً، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، وأحمد العوضى، ومراد مكرم، وثراء جبيل، وهاجر الشرنوبى، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإنتاج سينرجى.