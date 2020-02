شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع جيمس مانجولد لإخراج Indiana Jones 5 بعد اعتذار سبيبلرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتذر المخرج ستيفن سبيلبرج، عن إخراج فيلم "Indiana Jones 5"، وتجرى شركة Paramount Pictures، مفاوضات مع المخرج جيمس مانجولد، لإخراج أحدث أفلام السلسلة التي طرحت أول أفلامها منذ 39 عام، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety"، وتم اختيار مانجولد بسبب نجاحه مع سلسلة Wolverine، التي حققت إيرادات بلغت 619 مليون دولار على مستوى العالم، وحصل على جائزة الأوسكار كـ أفضل سيناريو مقتبس.

وسيبقى سبيلبرج سيعمل منتجًا على " Indiana Jones 5"، وذلك وفقًا لمصدر مقرب من المخرج السينمائي، والذى أكد أن قرار سبيلبرج، بالابتعاد عن إخراج العمل الجديد، نابع منه، وذلك في محاولة منه لإعطاء الفرصة لـ جيل جديد.

وفى الوقت نفسه يعرض لبطل السلسة الممثل العالمى هاريسون فورد، فيلم "The Call of the Wild"، الذى يحقق الإيرادات العالية في شباك التذاكر العالمية، حيث طرح في 21 فبراير الجارى، الفيلم من إخراج كريس ساندرز، وتأليف مايكل جرين، جاك لندن، وإجيرتون ريرسون يونج، وحقق الفيديو الترويجى الذى طرح على حساب الشركة الرسمي على موقع الفيديوهات مشاهدات وصلت إلى 36 ألف مشاهدة في ساعات قليلة.

فيلم The Call of the Wild من بطولة كارين جيلان، هاريسون فورد، برادلي ويتفورد، دان ستيفنز، جان لوي كيلي، كارا جي، ويس براون، عمر سي، كولين وودل، تيري نوترى، بريستون بيلي، جاري سيفرز، سكوت ماكدونالد، مايكل هورس، آدم فيرجوس.

ويدور الفيلم الجديد حول كلب يضيع من عائلته الأصلية، وثم يتم اختطافه ليصل إلى مكان جليدى، حيث سيكون عليه التعلم أن يصبح كلب زلاجات، الذى سيكافح من أجل البقاء في البرية في ألاسكا، وذلك مع صديقه الجديد.

كما كشفت شركة " Paramount Pictures"، عن بدء عملها على جزأين جديدين من سلسلة أفلام Transformers، واحد للسيناريست جيمس فاندربيلت والآخرللمؤلف جوبي هارولد، وفقا للتقريرالذى نشرعلى موقع " variety"، ويذكرأنه كان أحدث أفلام لـ شركة في Paramount ، هو "Bumblebee" الذى طرح في عام 2018، وحقق حوالى 465 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.