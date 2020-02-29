شكرا لقرائتكم خبر عن قريبًا.. العرض المسرحى "كلاب" على مسرح الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسرح الشباب، لتخريج الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك"، بتقديم العرض المسرحى "Dogs" أو "كلاب"، من تأليف محمود جمال الحدينى وإخراج كمال عطية، تلك الدفعة التي بدأت تدريباتها في التمثيل والغناء فى فبراير عام 2019، تحت إشراف مجموعة من المتخصصين.

Dogs عرض استعراضى كوميدى، يدور حول مجتمع تخيلى من الكلاب، وما فيه من علاقات وصراعات، فى إسقاط على سلوك البشر، إذ قد يكون الكلب أوفى وأنبل من هؤلاء الذين ينتمون إلى الجنس البشرى.

وتقدم فرقة مسرح الشباب التابعة للبيت الفنى للمسرح حاليًا، العرض المسرحى "أفراح القبة" على المسرح العائم بالمنيل. وتدور أحداث الرواية خلال حقبة السبعينيات، حول ممثلى فرقة مسرحية يقومون بتقديم مسرحية جديدة تحمل اسم (أفراح القبة)، يكتشف الممثلون فى كواليس المسرح، أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم التي حدثت بالماضى و يسعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية ، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية.

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العرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور، بطولة محمد تامر، سمر علام، فاطمة عادل، حمزة رأفت، مينا نبيل، أحمد صلاح، عبدالمنعم رياض، محمد عبدالقادر، جيهان أنور، يوسف مصطفى، مينا نادر، محمد يوسف، هايدى عبدالخالق، عبير لطفى، أحمد عباس، باسم سليمان، مارتينا روؤف، حسام علاء، هدير طارق، ديكور وتصميم اضاءة عمرو الأشرف، تصميم ازياء عبير بدراوي، تأليف موسيقى أحمد نبيل، تصميم حركى مناضل عنتر، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.