فيديو| يعرض في مهرجان البحر الأحمر.. الإعلان الرسمي لـ"الحد الساعة الخامسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر المخرج شريف البنداري الإعلان الرسمي لفيلمه القصير "الحد الساعة الخامسة"، عبر حسابه على إنسجرام.

وعلق على الإعلان: "الإعلان الرسمي للفيلم القصير الحد الساعة خمسة، تأليف وإخراج شريف البنداري، تمثيل: هديل حسن، خيري بشارة، آيتن أمين، صدقي صخر".

الفيلم من المقرر عرضه في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر السعودي، الذي تقام فعالياته، خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس المقبل.