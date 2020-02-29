محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر المخرج شريف البنداري الإعلان الرسمي لفيلمه القصير "الحد الساعة الخامسة"، عبر حسابه على إنسجرام.
وعلق على الإعلان: "الإعلان الرسمي للفيلم القصير الحد الساعة خمسة، تأليف وإخراج شريف البنداري، تمثيل: هديل حسن، خيري بشارة، آيتن أمين، صدقي صخر".
الفيلم من المقرر عرضه في أولى دورات مهرجان البحر الأحمر السعودي، الذي تقام فعالياته، خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| يعرض في مهرجان البحر الأحمر.. الإعلان الرسمي لـ"الحد الساعة الخامسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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