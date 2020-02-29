بسبب "كورونا".. أحلام تطالب جمهورها بكثرة الاستغفار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها بكثرة الاستغفار بسبب مرض "كورونا"، الذي انتشر مؤخرًا في دولة الإمارات، داعية من الله أن يذهب هذا المرض عن من ابتلى به.

وكتبت أحلام تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :" اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا واهلنا وبيوتنا وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير كورونا.. اكثروا من الاستغفار".

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الخميس، عن شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة.