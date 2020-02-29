تراند اليوم : بعد إعلان رغبتها الزواج من أحمد خليل .. ليلى علوي تعترف بحبها لفنان آخر .. فمن هو؟

واصلت الفنانة المصرية ليلى علوي تصريحاتها المثيرة للجدل ، وذلك بعد أيام من اعترافها أنها كانت تبتغي الزواج من الفنان أحمد خليل الذي قام معها ببطولة مسلسل "حديث الصباح والمساء".
وردت "ليلى" قائلة: أنا كمان بحبك .. بس مش بعرف أرد وبتكسف .. وبحمد ربنا على دعوات أمي اللي مخلياكم لسة بتحبوني.
وحلت ليلى ضيفة على برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة ، الذي قال لها: أول مرة وقفت قدامك فضلت مش عارف أتكلم ومش مصدق إني واقف قدام القمر فتاة أحلامي.
وأضاف: أنا مش بعاكس بس شوفتك فقدت النطق وباسم سمرة هو اللي نبهني.
وردت "ليلى" قائلة: أنا كمان بحبك .. بس مش بعرف أرد وبتكسف .. وبحمد ربنا على دعوات أمي اللي مخلياكم لسة بتحبوني.