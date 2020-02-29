شاروخان يكرّم هندية حصلت على منحة أسترالية باسمه

شاروخان يكرم هندية حصلت على منحة أسترالية باسمه

السبت 29 فبراير 2020

كرّم شاروخان فتاة هندية حصلت على منحة دكتوراه من جامعة أسترالية أطلقت اسم نجم بوليوود على منحتها الدراسية للهنود في عام 2019.



وحصلت جوبينا كوتانثرايل الباحثة في مجال تحسين الزراعة من ولاية كيرالا على منحة جامعة "لاتروب" بعد أن اختيرت من بين 800 فتاة هندية لتحصل على منحة شاروخان ومدتها 4 سنوات، في إطار التعاون الدائم بين الهند والجامعة الأسترالية.

وشهد الحفل التمهيدي لمهرجان الفيلم الهندي الـ11، والذي سيقام في مدينة ملبورن الأسترالية في مارس/آذار، تكريم ملك بوليوود للطالبة الهندية.

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وخلال كلمته في الحفل، قال شاروخان (54 عاماً): "أود أن أهنئ جوبيكا لأنها اختارت الطريق إلى الأمام لأنه ليس هناك نهاية للتعليم".

وأضاف: "تمكين المرأة وتعليمها أمر أساسي، والعالم يمضي قدماً في تعليم النساء، وأعتقد أن التعليم في الهند أو في أي مكان آخر في العالم هو خطوة للأمام".

وعن شعوره بتكريم تلك الشابة قال: "أشعر بالسعادة وأري أن جوبيكا محظوظة لأنها ستدرس قريباً في جامعة لا تروب في ملبورن وستمكنها هذه الفرصة من إعداد الدكتوراه، أنا معجب بإخلاصها وإصرارها على اقتناص هذه المنحة التي ستمكنها من متابعة أحلامها بالمساعدة في تحسين قطاع الزراعة في الهند".