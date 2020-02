شكرا لقرائتكم خبر عن الدراما النيجيرية وصلت لـ نيتفلكس.. إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة نيتفلكس، عن عملها على أول مسلسل دراما، نيجيري من إخراج أكين أوموتوسو، حيث طلبت السلسلة ستة أجزاء من العمل الجديد، ولم يتم كتابتها بعد، وسيكون من إخراج أوموتوسو، جنبا إلى جنب مع دانيال أورياهي، وسي جيه أوباسي، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، على أن يقوم ببطولتها كل من كيت هينشو وأدي لاوي.

المسلسل سيدور في نيجيريا ، وسيتم تصويره في مدينة لاجوس، وسيدور حول قصة كيمي، إلهة تُجَسد كإنسان للانتقام من وفاة أختها، لكن أولاً، يجب عليها أن تتعلم كيفية استخدام وتسخير القوى العظمى لها، وذلك لهزيمة أعدائها، وإنقاذ أسرتها من الدمار، سيتم إنتاجه بواسطة شركةRififi Pictures، منتجو الفيلم النيجيرىTell Me Sweet Something and Material.

وقال تيد ساراندوس ، كبير مسؤولي المحتوى فيNetflix: "أفلام مثلKing of Boys، و Merry Men، و The Bling Lagosian أظهرت مدى حب أعضائنا للأفلام النيجيرية، لذلك، نحن متحمسون بشكل لا يصدق للاستثمار في القصص النيجيرية، ومن ثم نساعد في نقلهم إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم. "

أضافت دوروثي غيتوبا ، مديرة الأعمال الأفريقية الأصلية، "تتمتع قارتنا بثروة من التنوع والتعددية، والجمال في القصص، التي لم يتم سردها بعد، ولذلك نريد أن نكون في أظهار الإبداع، لـ مبدعى نيجيريا ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأعمال الدرامية، التي لم يسل الضوء عليها بعد".

كماأعلنت شبكة نيتفلكس عن موعد عرض مسلسلها الخيالى الجديدThe Letter for the King، حيث يصل إلى منصة البث فى 20 مارس المقبل، وستتبع السلسلة الجديدة العديد من الأحداث والمفارقات، حيث سعى فارس لتسليم رسالة سرية إلى الملك، والذى يقع في نبوءة سحرية على طول الطريق، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "digitalspy".