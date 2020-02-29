شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة خاصة من مسلسل The Simpsons عن فيلم Avengers : Endgame.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الانتهاء من دمج ديزني بـ شركة فوكس، يبدو أن مسلسل عائلة سمبسون أول المستفيدين من الأمر، حيث انتهى العاملين على المسلسل من التعاون مع مؤلفى سلسلة Avengers، الأخوان روسو، وذلك لـ عمل حلقة خاصة عن الجزء الرابع والأخير Avengers : Endgame، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " superherohype"، ستطرح الحلقة تحت عنوان، Bart the Bad Guy، وستكون الحلقة رقم 14 من الموسم 3، وستعرض يوم 1 مارس المقبل.



The Simpsons (1)



The Simpsons (1)

ولذلك كشف المنتج مات سيلمان عن بوستر للحلقة المنتظرة، بـ جانب بعض الصور من الحلقة، والتي سيظهر فيها جنبا إلى أبطال السلسلة، كل من الأخوان روسو، ومدير استديوهات مارفل كيفن فيج، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " superherohype".

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The Simpsons (2)



The Simpsons (3)

ومن المقرر أن تدور الحلقة التي ستطرح تحت اسم، Bart the Bad Guy، حول بارت الذى يقوم بتفعيل ألة، لرؤية لقطات، لم يكشف عنها في أخر أفلام Avengers، ومن ثم يكتشف انه قادر على الاستفادة من معرفته، واستخدامها في ابتزاز أبطال العمل، ولكن عندما يعلم الاستوديو المسئول عن الفيلم عن مخطط بارت، فإنهم يحاولون إسكاته بـ أي شكل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " superherohype".



The Simpsons (4)



The Simpsons (5)

وسخرت عائلة سمبسون من العديد من الشخصيات الهزلية المرتبطة بالكتاب، عدة مرات في الماضي مثل Batman و Superman، وغيرهم، ، كما ظهرعراب مارفل، ستان لي بنفسه في بعض الحلقات.

وكانت قد توقعت عائلة سمبسون كثير من الأحداث التي حدثت على مر الأعوام، وكان أخرها انتشرت حلقة للمسلسل الكوميدى الكرتونى الشهير، الذى أصبح مثيرا للجدل بشكل مخيف فى أنظار عشاقه ومتابعيه، تظهر انتشار الفيروس الجديد منذ 27 عاما، وألقت صحيفة "مترو" البريطانية، الضوء على هذه الحلقة، وأشارت إلى أن العديد من عشاق المسلسل أصبحوا على ثقة تامة بأن المسلسل الأمريكي، تنبأ بانتشار فيروس كورونا.