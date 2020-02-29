شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم تكريم آمال رمزى من محبى فريد الأطرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جمعية "محبي الموسيقار فريد الأطرش" برئاسة الفنان عادل السيد، احتفالية لتكريم الفنانة "آمال رمزي" والفنان " قيس عبد الفتاح اليوم السبت الموافق 29 فبراير بأحد فنادق وسط البلد، وذلك بحضور عدد كبير من الفنانين ، منهم الفنانة مديحة حمدي ، وسيف عبد الرحمن ، ومحمد صلاح ، وسيتخلل الاحتفالية تقديم باقة من أغانى الموسيقار فريد الأطرش بأصوات شبابية.

يذكر أن الفنان قيس عبد الفتاح قدم أكثر من 200 عملا فنيا، ما بين أعمال مسرحية وسينمائية وإذاعية، نذكر منها مشاركته مع الفنانة سعاد حسني في فيلم "خلى بالك من زوزو"، والفنان عبد الحليم حافظ فى فيلم "أبى فوق الشجرة"، والفنان عادل إمام فى فيلم "على باب الوزير"، وله العديد من الأعمال المسرحية أيضا مع كبار النجوم، وفى التسعينيات اتجه للعمل فى مسلسلات وسهرات وأفلام التليفزيون ومن أهمها مسلسل "صرخة أنثى" عام 2007، ومسلسل "مسألة كرامة" عام 2011، كما شارك فى المسرحية التليفزيونية "عائلة سعيدة جداً" مع الفنان أمين الهنيدي .

أما الفنانة أمال رمزي فقد قدمت حوالى 30 مسرحية منها. منها "البجامة الحمراء، حكاية 3 بنات، وحب ورشوة ودلع، وواحدة بواحدة، والكلامنجية، وعبود عبده عبود، الطرطور، والزوج أول من يلعب، وإزاى الصحة" ، كما قدمت مايفرب من 27 فيلم منهم "سفاح النساء، والقرداتى، والتوت والنبوت، البعض يذهب للمأذون مرتين، للرجال فقط، بديعة مصابني، أصعب جواز، تحدي الأقوياء، فتوة الناس الغلابة" ومن المسلسلات "الكهف والوهم والحب، أيام المنيرة، النهر والحب، بابا نور

جمعية محبي الفنان فريد الأطرش تأسست عام 2009 بهدف الحفاظ على فن وألحان الموسيقار" فريد الاطرش"، وتعريف بهذا الفن للأجيال القادمة محليا ودوليا .