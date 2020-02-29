شكرا لقرائتكم خبر عن مزارع يتمسك بعاداته.. تفاصيل شخصية جوش برولين بمسلسل Outer Range والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الممثل الأمريكي جوش برولين إلى شاشات التليفزيون من جديد، ليقوم ببطولة مسلسلOuter Range، الجديد على شبكة أمازون وسيكون من إنتاج شركة براد بيت، Plan B Entertainment، بالاشتراك مع أمازون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، كما سيقوم المؤلف برايان واتكينز، بـ كتابة المسلسل الجديد.

يركز مسلسلOuter Range، على شخص يدعى رويال أبوت (برولين)، وهو مزارع من ولاية وايومنج، الذى يكافح من أجل التمسك بأسرته وأسلوب حياته، الذي يجب عليه أن يتصارع مع المجهول بعد اكتشاف لغز غريب، والذى يقع على أرضه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

يعد مسلسلOuter Range هو أول مشروع، من الصفقة التليفزيونية الشاملة الحصرية التي وقعت عليها شركتاAmazon، وPlan B.

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كما تعمل شبكة قنوات أمازون الأمريكية على إنشاء مسلسل تنافس به عمالقة الدراما من حيث التكلفة وحجم الإنتاج المتوقع، بمسلسلها الجديد Lord Of The Rings، المقرر عرضه في خمسة مواسم بتكلفة تتخطي الـ500 مليون جنيه إسترليني، منها 190 مليون جنيه إسترليني حجم شراء حقوق الملكية من أجل تحويلها لمسلسل تليفزيوني.

وبعد ما يقارب العامين من إعلان البدء عن المسلسل الأضخم في تاريخ الدراما، حددت شبكة أمازون فبراير المقبل كأول أيام تصوير الموسم الأول من السلسلة، بعد الانتهاء من الخطوط العريضة للسلسلة الشهيرة، التي سيتم إنتاجها في خمسة مواسم متتالية.

وبحسب ما ورد في العديد من التقارير الأجنبية، فإن المسلسل القادم من شبكة أمازون سينافس مسلسلات ضخمة ومنصات جديدة مثلApple، وهو ما سيكون تنافسا قويا، بعد الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الكثير من المسلسلات حالياً.