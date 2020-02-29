شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل زفاف نهلة مدحت شلبى وعمر حسنى بحضور مشاهير المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت المطربة شيرين وجدى، وزوجها رجل الإعلام إيهاب طلعت، بزفاف نجلتها نهلة مدحت شلبى، على عمر حسنى، فى حفل كبير أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور حشد كبير من الشخصيات العامة.

وحضر حفل الزفاف الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير الخليج 365 وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، والمستشار طارق أبو هشيمة، وزوجته يسرا الفاسى، والنائب أيمن أبو العلا، وزوجته الإعلامية أسماء مصطفى، وأحمد مسعود وزوجته يمنى طولان، ورجال الأعمال صلاح دياب والناشر إبراهيم المعلم، والدكتور وليد مصطفى، وعلاء الكحكى، والإعلاميين مفيد فوزى ومحمود سعد ووائل الإبراشى وعمرو الليثى، وجمال صلاح، رئيس شركة POD، والكابتن مجدى عبد الغنى.