شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجلة الموسيقار محمد الموجى وتشيع الجثمان غدًا بمسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحلت عن عالمنا ألحان الموجى، ابنة الموسيقار الراحل ​محمد الموجي​، وشقيقة الموزع يحيى الموجي، بعد معاناة شديدة مع المرض، ويشييع الجثمان غدا عقب صلاة الظهربمسجد السيدة نفيسة.

وأعلن الموسيقار الموجي محمد أمين خبر وفاة شقيقته عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مفجوعاً: "خلاص أختي ألحان ماتت ماتت ماتت".

وتقام صلاة الجنازة غدا، عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وفقا لما أعلنته الفنانة نهى حافظ، زوجة الموزع يحيى عبر حسابها الخاص.

محمد الموجى واحد من أشهر الموسيقيين في فترة الستينات، وكانت أول أغنياته "صافيني مرة"، التي غناها عبد الحليم حافظ، وبعد ذلك تعاون مع عدد نجوم الغناء في العالم العربي مثل أم كلثوم، وفايزة أحمد، و وردة الجزائرية، ومحرم فؤاد، وعلى الحجار، ومحمد قنديل، وشادية،وماهر العطار، وصباح، وسميرة سعيد.