شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دنيا سمير غانم تكسر الأطباق فى مطعم بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، فيديو خلال قيامها بتكسير الأطباق بأحد مطاعم دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبر خاصية ستورى بحاسبها بموقع انستجرام.

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ويرجع السر لعادة يونانية قديمة، إذ كان علية القوم والمرفهين يكسرون الأطباق بعد انتهاء وجبتهم بدلا من غسلها، وهى العادة التى تطورت فيما بعد ليستخدمها اليونانيين كنوع من أنواع التعبير عن السعادة، وهى العادة التى اعتمدها المطعم للترفيه عن زبائنه، ومنحهم مساحة لتفريغ طاقتهم، ومساحة لجعلهم يختبرون تجربة مميزة ومختلفة.



دنيا سمير غانم

وفقا للعديد من التقارير، أن الزبائن يكسرون حوالى ألفين طبق تقريبا، هو عدد الأطباق التى يتم تحطيمها بصورة يومية فى المطعم ، إذ أصبح من العادة سماع صرخات آتيه من المطعم وصوت تكسير الأطباق بدلا من نغمات الموسيقى.

يشار إلى أن الفنانة دنيا سمير غانم، ستشارك في فيلم "تسليم أهالي" حيث تبدأ خطة تصوير للعمل بعد الانتهاء منه قبل شهر رمضان المقبل، على أن يتم طرحه بشكل مبدئي إما في موسم عيد الفطر أو عيد الأضحى هذا العام وإن كان الخيار الثاني هو الأقرب حيث اتجاه صناع العمل، حيث يتواصل التصوير حالياً على قدم وساق للأسبوع الثاني على التوالي.

فيلم "تسليم أهالي" يسجل البطولة المطلقة الأولى في السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة في الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين، وتأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى.