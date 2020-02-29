شكرا لقرائتكم خبر عن ريا أبي راشد على السجادة الحمراء لمهرجان برلين السينمائي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، على مشاركة متابعيها بصور جديدة لها اثناء مشاركتها في مهرجان برلين السينمائي فى دورته الـ 70، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، والتي ظهرت فيها وهي تقفز على السجادة الحمراء للمهرجان.

وشهد مهرجان برلين السينمائي عرض فيلم The Roads Not Taken، وحضر العرض النجمة سلمى حايك وإيلى فانينج وخافير بارديم، وكان المهرجان قد منح المخرجة والكاتبة الألمانية أولريك أوتنجر كاميرا برلينالى تكريما لمشوارها الفنى الممتد، وهى الجائزة التى منحها المهرجان من قبل للناقد المصرى الكبير سمير فريد فى دورة المهرجان الـ 67 والتى أقيمت عام 2017.

من جانب آخر يشهد المهرجان مشاركة فيلم الفانتازيا Pinocchio للمخرج الإيطالى ماتيو غارونى ويدور عن قصة رجل يصنع تمثال خشبي لطفل ويتفاجأ ذلك الرجل بتحول التمثال إلى طفل حقيقى.

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الفيلم من بطولة روبيرتو بينيني والطفل فيدريكو ليلابي و روكو باباليو و ماسيمو سيتشيريني و مارين فاكث وموريزيو لومباردي و دافيد ماروتا و ماسيميليانو جالو و جيانفرانكو جالو وسيناريو ماتيو جاروني.

وكان مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ 70 أعلن عن تكريم النجمة المخضرمة هيلين ميرين الحائزة على جائزة الأوسكار، حيث يمنحها المهرجان جائزة الدب الذهبى الفخرية لإنجاز العمر.

آخر أعمال هيلين ميرين كان فيلم Hobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.