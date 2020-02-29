شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. المركز الكاثوليكي يمنح شيرين وصلاح عبدالله وأشرف عبد الغفور جائزة الريادة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما المصرية في الدورة الـ ٦٨، جائزة الريادة السينمائية لكلا من، الفنانة شيرين، أشرف عبد الغفور، الفنان صلاح عبد الله، كما منحت جائزة المركز الخاصة للمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، وتقام هذه الدورة بقاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، والمهداة إلى روح المخرج سمير سيف تقديرا لمشواره الفنى وعطائه السينمائي

كما منحت ادارة المهرجان جائزة فريد المزاوى للمخرج محمد فاضل، أما جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان زكى فطين عبد الوهاب، ومنح جائزة التميز الاعلامي للمهندس أسامة الشيخ.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، أعلن عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

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ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كلا من، الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

واستطاع فيلم الممر" تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى الايرادات بعد حصده 75 مليون جنيه عند طرحه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر الماضى، وأيضا المستوى الجماهيرى عندما عٌرض على شاشة قناة on e لأول مرة فى ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة واستطاع جمع الجمهور أمام الشاشات لمشاهدته فى حدث لم نشهده منذ سنوات طويلة.

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، وضيوف الشرف هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم وموسيقى تصويره عمر خيرت.

الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، يتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بداية حرب 1967 مرورا بحرب الاستنزاف.