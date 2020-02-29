كوكب الشرق في لندن.. أم كلثوم مسرحية غنائية بالعاصمة البريطانية

السبت 29 فبراير 2020

يستعد أحد أشهر المسارح بالعاصمة البريطانية لندن لعرض مسرحى غنائى عن كوكب الشرق يحمل عنوان "أم كلثوم والعصر الذهبى"، وهى المرة الأولى التى تعرض فيها مثل هذا العمل ببريطانيا.



ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا أم كلثوم بمناسبة عرض المسرحية الغنائية، وقالت فيه إنها عرفت بعدة ألقاب منها كوكب الشرق وأم العرب وهرم مصر الرابع.

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وأشارت الصحيفة إلى أن أم كلثوم سجلت حوالى 300 أغنية على مدار 60 عاما، ويمكن الاستماع لكلمات الحب والخسارة والشوق تأتى من سيارات التاكسى وأجهزة الراديو والمقاهى فى جميع أنحاء العالم العربى اليوم بعد مرور 45 عاما على وفاتها. وعلى الرغم من غنائها الشهر العربى المعقد، إلا أنها أثرت فى بعض من أعظم المغنين فى الغرب، فقال عنها بوب ديلان إنها رائعا حقا، ورقصت شاكيرا وبيونسيه على موسيقاها، فيما وصفتها ماريا كالاس بأنه الصوت الذى لا يضاهى.

وتتابع الصحيفة قائلة إنه لا يوجد مثيل فى الغرب لأمن كلثوم، ولم يحظى فنان بالحب والاحترام فى العالم العربى بالقدر الذى تمتعت به. وبرغم ذلك، فإن تظل غير معروفة نسبيا فى بريطانيا، وتهدف المسرحية الغنائية التى تعرض لمرة واحدة فى بالاديوم بلندن فى 2 مارس إلى تغيير ذلك. المسرحية "أم كلثوم والعصر الذهبى" ستستعرض حياة المغنية بالإنجليزية وأغانيها باللغة العربية. وتقول منتجة العرض منى خاشقجى إن رسالتها الكاملة هى تعزيز ثقافتنا الفنية بالموسيقى العربية الكلاسيكية فى الغرب".

وسيتم عرض المسرحية فى وسط لندن، وتشمل أشهر أعمال أم كلثوم التى تمتد إلى خمسة عقود، كما سيكون الحوار باللغة الإنجليزية والغناء بالعربية بمشاركة أوركسترا مكونة من 12 موسيقيا تشابه عناصر التخت الشرقي الموسيقي الذي كان یصاحب أم كلثوم.