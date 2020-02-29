لحظات رومانسية.. هبة مجدي مع محمد محسن في "باريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة هبة مجدي مجموعة من الصور تجمعها بزوجها الفنان محمد محسن، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وظهر الثنائي بإطلالة شتوية في لحظات رومانسية، خلال تواجدهما في باريس بفرنسا.
واحتفلت الفنانة هبة مجدي بحفل زفافها على محمد محسن، يوليو 2016، وحضر حفل الزفاف العديد من نجوم الفن والمشاهير، وانجبت منه ابنتها "دهب".
وتشارك هبة مجدي في مسلسل "فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أيتن عامر، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم.
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