سفير كوريا يدعو لجنة شرم الشيخ السينمائي لمشاهدة "parasite"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

دعا السفير يون يو تشول، سفير كوريا الجنوبية لدى مصر، اللجنة العليا لمهرجان شرم الشيخ السينمائي، برئاسة الكاتب جمال زايدة، لحضور العرض الخاص للفيلم الكوري الحائز على 4 جوائز أوسكار "parasite"، بحضور سفراء إسبانيا، وأستراليا، وفنلندا، وسيريلانكا، وكمبوديا، وكازاخستان، وتشيلى لدى مصر.

وحضر العرض الفنانة إلهام شاهين، رئيس شرف المهرجان، والمخرج هاني لاشين، رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والكاتب الصحفي جمال زايدة، رئيس المهرجان، والكاتبة الصحفية آمال عثمان، نائب رئيس المهرجان، ومدير التصوير السينمائي كمال عبد العزيز، عضو اللجنة العليا، والكاتبة سحر عبدالرحمن، والكاتبة سيلفيا النقادي.

ومن جانبه، أعرب السفير يون يو تشول عن سعادته لحصول الفيلم على 4 جوائز للأوسكار، موضحا أن هذه الجوائز تعبر عن انفتاح أكاديمية الأوسكار والشعب الأمريكى على الإنتاج السينمائي الأجنبي، خاصة أن الفيلم يعبر عن قيم إنسانية مشتركة لها علاقة بغياب المساواة بين الأفراد في المجتمع، متمنيا أن تكون تلك هي البداية لمشاهدة المزيد من الأفلام الكورية في مصر.

بينما أكدت الفنانة إلهام شاهين أهمية السينما في نقل التجارب الإنسانية المشتركة بين الشعوب، ومن هنا تنبع أهمية حصول الفيلم الكوري على جوائز الأوسكار هذا العام.