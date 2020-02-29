جاكي شان يرد على أنباء إصابته بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، أنباء حول إصابة الممثل الصيني الشهير، جاكي شان، بفيروس "كورونا" المستجد، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأوضحت الوكالة أنه انتشرت بكثافة أنباء إصابة جاكي شان بالفيروس التاجي، بعد أن زعم البعض أنهم شاهدوه وهو بصحبة ضباط شرطة في هونغ كونغ، بالتزامن مع ذكر تقارير صحفية، أنه تم وضع أكثر من 50 ضابطا صينيا في الحجر الصحي، بعد وجودهم في "حدث" ما.

وتابعت: "لكن تبين أن جاكي شان كان متواجدا في موقع مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذي انتشرت فيه العدوى"، بحسب صحيفة "ذا ستاندرد" الصينية، التي نقلت عنها الوكالة.

Advertisements

من جانبه، أصدر جاكي شان بيانا، نشرته وكالة سبوتنيك"، نفى فيه الأمر. وقال: "أولا، أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جدا وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي".

وتابع: "لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير، حبكم وقلقكم أثلج صدري، لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جدا من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جدا، شكرا على الكمامات، تفكيركم بي وصلني، لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعليا".