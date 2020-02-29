داليا البحيري عن مرض كورونا: "خايفة بجد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علقت الفنانة داليا البحيري على حقيقة انتشار مرض "كورونا" بمصر، مشيرة أنها لم تعلم هل يوجد المرض أم لا.
ونشرت "البحيري" مقطع فيديو، على خاصية "الاستوري"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيه رفقة أسرتها، وقالت: "دلوقتي هانعمل إيه في الكورونا، عشان أنا أعصابي بايظة جدا، هل يوجد أم لا يوجد، هل الكورونا حبيبة قلب أمها وصلت مصر وعايشة بينا، ولا ما جتش ولا جت وانتحرت".
أضافت: "كيمي "قسمت" رأيها، إنها جت مصر، الكورونا لا تعيش في الحر، الناس اللي بتحب الشتاء هيدعوا إن الصيف يجي والشمس تطلع، إن شاء الله ربنا يحمينا ويحمي مصر، وإحنا شوفنا كتير مش هتيجي الكورونا وتعمل فينا كدا، خايفة بجد".
وتشارك داليا البحيري في مسلسل "فلانتينو"، بطولة الفنان عادل إمام ودلال عبدالعزيز وحمدي الميرغني ووفاء صادق ورانيا محمود ياسين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.
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