فيديو| بعد دخوله الحجر.. فنان كويتي يهاجم مطلقي شائعة إصابته بالكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر الفنان الكويتي عبدالله بوشهري فيديو يرد فيه على شائعات إصابته بالكورونا.

وقال بوشهري: "شكرا لكل الناس اللي كانوا خايفين على صحتي، لكن كل يوم شائعة جديدة، ولكن لازم اطلع واحط حد

للأمور، أنا فضلت في الفندق وملتزم بإجراءات الفحص، وفضلت الـ14 يوم، والحمد لله مافيش حاجة".

وعلق على الفيديو: "إلى البعض ‬بدال ما تنشغلون بإشاعات تسبب هلع في البلد، وتتشمتون بالمرض، ياليت تدعون للمصابين بالڤيروس الله يشافيهم و يعافينا جميعا، أما اللي يسأل عني من باب محبة أقوله مشكور وما قصرت، أنا حاليا في الفندق، ومنذ وصلت وزارة الصحة، مشكورة ما قصرت مع الكل الله يعطيهم، ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف إشاعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه".

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وكان الفنان الكويتي قد دخل الحجر الصحي بالكويت، عقب عودته من إيران.

ونشرـ وقتها، حساب "المجلس" – وهو حساب حكومي كويتي- عبر تويتر، صورة لبوشهري وهو يرتدي كمامة في الفندق المخصص للمواطنين العائدين من البلدان المصابة بفيروس الكورونا.

وفي خلال 48 ساعة،، وبعد عزله وتوقيع الكشف الطبي عليه، يتم إصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة أسبوعين، هما مدة العزل.

يذكر أن عبدالله بو شهري، يستعد للمشاركة في بطولة مسلسل "شغف"، المقرر عرضه في رمضان القادم، وهو من بطولة هدى حسين، زهرة عرفات، حسين المنصور، ومن إخراج محمد القفاص.