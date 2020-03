كين يمثل وسينا يغني .. نجوم الـ WWE اقتحموا عالم الفن

دخل عدد كبير من نجوم مصارعة المحترفين إلى عالم الفن، ويرجع سبب هذا إلى استغلال بعض شركات الانتاج موهبة وشهرة المصارعين في خوض بعض التجارب السينمائية، والتي تمتاز بالأكشن وقامت تلك الشركات باستعارة المصارعين، حتى أصبحوا ينافسون نجوم هوليوود.

ونجح عدد كبير من نجوم المصارعة في التجارب السينمائية، أو الدرامية، ليكونوا من نجوم الصف الأول بهولييود.

ونرصد في هذا التقرير أهم المصارعين الذين نجحوا في عالم الفن:-

جون سينا: واحدًا من ألمع نجوم الفن والمصارعة، شارك في العديد من الأفلام الناجحة والتي كسرت شباك التذاكر، ومن أهمها: 12 Rounds، The Marine، Legendary، The Reunion، Daddy's Home 2، The Wall، Blockers، Dolittle، Fast & Furious 9.

ولم ينجح سينا فقط في عالم التمثيل، بل خضع أيضًا في تجربة الغناء، كما حقق من خلالها نجاحًأ كبيرًا، وذلك في عام 2006، عندما طرح أولى ألبوماته بعنوان You Can't See Me، وضم الألبوم على 16 أغنية من بينهم: Flow Easy، Make it Loud، Just Another Day، Keep Frontin، Running Game.

ذا روك: يعد واحدًا من ألمع نجوم هليوود، حيث شارك في العديد من الأعمال السينمائية، والتي حازت على العديد من الجوائز العالمية، ومن أهم أعماله: The Scorpion King، Walking Tall، Doom، Gridiron Gang، The Game Plan، Get Smart، Tooth Fairy، The Other Guys، Faster، Fast Five، Journey 2، Snitch، Fast & Furious 6، Pain & Gain، Hercules، San Andreas، Jumanji، Baywatch، Rampage،

Skyscraper.

كريس جريكو: أسس باند عالمي يسمى fozzy، وحقق من خلاله العديد من الحفلات الناجحة، والأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا، بالإضافة إلى العديد من الألبومات، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا وخاصة لدى محبين أغاني الروك والميتال، ومن أبرز أغاني الباند: Fozzy With The Fire، enemy، Sandpaper، Judas.

هالك هوجان: الذي حقق نجاحًا ليس له مثيل في كلا من المصارعة والتمثيل، ولدى هوجان العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية الناجحة، ومنها: Rocky III، No Holds Barred، Gremlins 2، Spy Hard، 3Ninjas، Gnomeo and Juliet.

ستيف أوستن: المعروف عنه شدة شارسته في المصارعة ولكن هذا لم يمنعه في أن يكون نجمًا سينمائيًا نجاحًا، ومن أشهر أعماله: The Longest Yard، The Condemned، Hunt to Kill، The Expendables، The stranger، Knockout، Recoil، Tactical Force، The Expendables، Grown Ups 2، The Package، Echo Effect.

اندرتيكر: والشهير بأسم الرجل الميت، خضع أيضًا تجربة التمثيل كما لاقت أعماله الفنية نجاحًا أقل رواجًا من المصارعة، ومن أهم أفلامه: Poltergeist.

كين: المصارع الأكثر شرًا خاض تجربتين سينمائتين فقط من خلال فيلمي: see no evil، و Komodo vs. Cobra، ولم يخوض تجارب فنية آخرى وخاصة بعد توليه منصب عمدة مدينة نوكس بولاية تينيسي.

بيج شو: المصارع العملاق، خاض أكثر من تجربة سينمائية، ولكنه

لم يستطع من خلالها النجاح، وذلك من خلال مجموعة من الأفلام، ومنها: The Waterboy، Reggie's Prayer،Little Hercules ، Knucklehead.

راندي اورتن: خاض راندي تجربة سينمائية من خلال الجزء الثاني لفيلم 12 rounds، ورغم نجاح الفليم إلا أن اورتن لم يخوض أي تجارب فنية آخرى.

تريبل أتش: خاض أيضًا تريبل أتش بطولة فنية نجاحة، وذلك من خلال فيلم The Chaperone، ولم يكرر التجربة، وذلك لمسئولياته العديدة في اتحاد الـ wwe.

تيد ديبياسي: هو نجل المصارع الشهير رجل مليون دولار، خاض تجربة فنية واحدة من خلال الجزء الثاني من فيلم the marine.

ذا ميز: دخل عالم التمثيل، وذلك لشدة وسامته، كما حقق شهرة واسعة في عالم الفن، ومن أشهر أعماله الفنية: The Marine 3، The Marine 4، Christmas Bounty.

شون مايكلز: يعد واحدًا من أبرز مصارعين المحترفين، كما خاض عدد من تجارب التمثيل، وذلك من خلال بعض الأفلام السينمائية، وهم: Condor، Pure Country، 90 Feet from Home،The Resurrection of Gavin Stone، Avengers of Justice.

إيدج: أشتهر بكونه المصارع المخادع، والذي يتسطيع أن يفوز على الخصم من خلال خداع حكم المبارة، خاض تجربة التمثيل، ولديه ثلاث أفلام شهيرة، وهم: Highlander، Bending the Rules، Interrogation.

ديف باتيستا: يعد واحدًا من ألمع نجوم هليوود ولديه العديد من الأفلام التي كسرت شباك التذاكر، ومن بينها: Relative Strangers، Wrong Side of Town، The Scorpion King 3، The Man with the Iron Fists، Riddick، Guardians of the Galaxy، Spectre، Heist، Warrior's Gate، Marauders، Enter the Warriors Gate، Bushwick، Final Score، Escape Plan 2، Avengers، Stuber.

وكانت هناك بعض الأفلام، والتي تم إنتاجها خصيصًا لاتحاد مصارعة المحترفين الدبليو دبليو أي، ومن بين تلك الأفلام: Countdown، Fighting with My Family ، Scooby Doo WrestleMania، The marine 6، The Flintstones & WWE، Surf's Up 2 WaveMania.