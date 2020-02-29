مي العيدان تعلق على ارتفاع مصابي الكورونا في الكويت بوصلة رقص لـ فيفي عبده!

كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 03:54 صباحاً - اثارت الاعلامية الكويتية مي العيدان الجدل بتعليق غير متوقع على خبر ارتفاع عدد مصابي فيروس الكورونا في الكويت.
فقد نشرت مي العيدان، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو من مسرحية “حزمني يا”، يرصد وصلة رقص للفنانة فيفي عبده، وعلقت: “أنا لما يقولو لي ارتفع عدد المصابين بكورونا بالكويت”، مُرفقة التعليق ببعض الوجوه التعبيرية الضاحكة.
وقد تعرضت مي العيدان لانتقاد لاذع من قِبل متابعيها بسبب هذا الفيديو، متسائلين عن سبب سعادتها حيث كتبت احدى متابعاتها: “هذا من قساوه القلب بدل الدعاء والتضرع لله الله يشفي مرضانا ومرضئ المسلمين والله يحفظ الكويت واهلها”.
وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أنه جرى عزل جميع المصابين بفيروس كورونا وفق الإجراءات الطبية.
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