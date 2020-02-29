شاهد.. صافيناز تركب الحمار وتغني “بحبك يا حمار”

كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 03:54 صباحاً - شاركت الراقصة الارمنية صافيناز متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لركوبها الحمار.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترتدي حمالة صدر بنفسجية مع تيشرت اسود شفاش مع مجموعة من الرجال الذي قال احدهم ساخرا “ستدخل التاريخ يا ابن الحمار” فيما قالت صافيناز “شوفوا حلو ازاي ابيض وزي القمر”.

يذكر ان صافيناز تثير الجدل عادة باطلالاتها التي توصف بالفاضحة بسبب جرأتها وتتعرض بسببها لانتقادات لاذعة.