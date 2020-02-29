شاهد.. ديانا كرزون ترقص على “بم بم” محمد رمضان في حفل عقد قرانها

كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 03:54 صباحاً - احتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرازون، امس الجمعة، بعقد قرانها على الإعلامى الأردنى معاذ العمرى، وسط حضور كبير من أقاربهما وأصدقائهما داخل أحدى الخيم الكبيرة ضمن عادات وتقاليد عائلاتهما.

وقد تناقلت العديد من الصفحات مجموعة من الفيديوهات للحظات عقد القران التى شهدت كلمة من والد النجمة الأردنية وسط الحاضرين، بالإضافة إلى خطبة من أحد الشيوخ والدعاء لهما قبل إتمام عقد القران.

كما ظهرت ديانا كرزون في مقطع اخر وهي ترقص على انغام اغنية “بم بم” للفنان المصري محمد رمضان.

وعلى سياق متصل، ردت كرزون بطريقة غير مباشرة على ردود الفعل السلبية والانتقادات التي تعرضت لها، فور إعلان موعد عقد قرانها على الإعلامى الأردنى، حيث يتداول المغردون روايات عن تعرفه إلى ديانا خلال فترة زواجه وطلبها الطلاق فور اكتشاف خيانته، ونشرت مجموعة صور لها عبر حسابها بموقع “انستجرام”، معلقة عليها قائلة: “لا تمنح أحدا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت”.