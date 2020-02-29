“اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك”.. أحلام تتوجه بالدعاء بعد انتشار كورونا

كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 03:54 صباحاً - توجهت الفنانة الإماراتية أحلام بالدعاء إلى الله، عقب انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول العربية خلال الايام الماضية مطالبة متابعيها بالاستغفار.

فقد كتبت أحلام في تغريدة عبر حسابها على تويتر:”اللهم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفه عن من تشاء، اللهم اصرفه عن عيالنا واهلنا وبيوتنا وقنا شر الداء والبلاء بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير .. كورونا اكثروا من الاستغفار”.

يذكر ان خريطة انتشار فيروس كورونا اتسعت في الايام الماضية لتشمل مناطق جديدة من العالم وسط تسارع في التطورات المتعلقة بهذا الفيروس وتأكيد منظمة الصحة العالمية أنه لا يمكن إيقافه بشكل فوري وإنما يمكن فقط العمل على منع انتشاره.