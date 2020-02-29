فيديو| دنيا سمير غانم تكسر الأطباق في أحد مطاعم دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم فيديو لها عبر خاصية الاستوري على موقع "إنستجرام" وهي تكسر الأطباق في أحد مطاعم دبي.
ولم توضح أي شيء بشأن الفيديو، لكن حساب "Arabwood" أوضح أنها عادة شهيرة في هذا المطعم.
وتستعد الفنانة دنيا سمير غانم للعود للسينما بعد 4 سنوات من الغياب من خلال فيلم "تسليم أهالي" تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي
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