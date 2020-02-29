"سيلفي" نيللي كريم وميريام فارس بـ"البرنيطة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

جيسي عبدو

نشرت الفنانة جيسي عبدو صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جاكيت" من اللون الأحمر، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

سارة الشامي

شاركت الفنانة سارة الشامي جمهورها بصورة ، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر بني قصير.

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"بدلة"، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

علا فارس

نشرت الفنانة علا فارس صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية جذابة.

مايا دياب

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شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب بصورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، وعلقت: "اليوم غياب الشمس مش عادي، والذكريات كتير على بالي".

مروة ناجي

نشرت الفنانة مروة ناجي صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من داخل سيارتها.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة "سيلفي"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر بني طويل.

ميرنا جميل

شاركت الفنانة ميرنا جميل جمهورها بصورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة من اللون الأبيض.

ميريام فارس

نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"برنيطة" سوداء، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة كاجوال.