30 صورة من افتتاح "الكاثوليكي للسينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تصوير- محمود عبدالناصر:

اختتم مساء اليوم حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ68، بحضور عدد كبير من الفنانين.

وكان من بين الحضور الفنانة نيللي، والفنانة شيرين، والفنان صلاح عبدالله، والفنان أشرف عبدالغفور، والملحن حلمي بكر، والمخرج رامي إمام، والمخرج محمد فاضل، والفنانة فردوس عبدالحميد، والإعلامي أسامة الشيخ، والمخرج عمر عبدالعزيز، والفنان زكي فطين عبدالوهاب، والفنانة مي عمر، والفنان صبري عبدالمنعم.

وكرم المهرجان الفنان عادل إمام وحضر نجله المخرج رامي إمام لتسلم التكريم، الذي قال: "أستاذ عادل عنده برد شديد جدا، مش كورونا، وبيشكر المركز الكاثوليكي".

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كما كرم نيللي وشيرين وزكي فطين عبدالوهاب وأشرف عبدالغفور وصلاح عبدالله ومحمد فاضل وعمر عبدالعزيز وأسامة الشيخ، والملحن حلمي بكر.

كما كرم المهرجان أبطال مسلسل أبو العروسة، وهما سيد رجب وسوسن بدر، لكن الأخيرة لم تحضر.

وكان مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 68، برئاسة الأب بطرس دانيال، قد أعلن عن الأفلام الـ5 المتنافسة خلال هذه الدورة: "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، "الممر" للمخرج شريف عرفة، "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية رغدة، أحمد بدير، لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة غادة جبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا