"صور بكاميرا هاتف".. 4 ملايين مشاهدة لكليب "stupid love" لـ"ليدي جاجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

طرحت ليدي جاجا كليب "stupid love"، مساء أمس، عبر قناتها على يوتيوب.

وحقق الكليب، الذي صور بهاتف "آيفون" أكثر من 4 ملايين مشاهدة، في أقل من 24 ساعة.

وهذه الأغنية هي أول عمل غنائى لها منذ فيلم "Star Is Born" الذى حقق نجاحا كبيرا.