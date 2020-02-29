"صور بكاميرا هاتف".. 4 ملايين مشاهدة لكليب "stupid love" لـ"ليدي جاجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
طرحت ليدي جاجا كليب "stupid love"، مساء أمس، عبر قناتها على يوتيوب.
وحقق الكليب، الذي صور بهاتف "آيفون" أكثر من 4 ملايين مشاهدة، في أقل من 24 ساعة.
وهذه الأغنية هي أول عمل غنائى لها منذ فيلم "Star Is Born" الذى حقق نجاحا كبيرا.
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