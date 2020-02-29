صور.. الهضبة ودينا الشربيني يشاركان في عزاء مبارك

شارك النجم عمرو دياب، والفنانة دينا الشربيني، في عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك محمد حسني مبارك، المقام بمسجد المشير طنطاوي. كما شارك حسن شحاتة مدرب منتخب مصر الأسبق، والكاتب الصحفي مجدى الجلاد، والفنان خالد سليم.

وكان قد شُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر الخميس الماضى، في جنازة عسكرية انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة فى حضور كبار رجال الدولة، وتقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على

عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وأعلنت رئاسة الجمهورية حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك".