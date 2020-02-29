كواليس ماسبيرو

أكد محمد نوار رئىس الإذاعة أن الشهور القليلة القادمة ستشهد تطويرا كبيرا بالإذاعة المصرية، ومشوار التطوير بدأ بالفعل بشبكة القرآن الكريم وسيتم تطوير الشبكات الأخرى تباعاً.

يذكر أن الاذاعة المصرية تعانى حالياً من نقص حاد فى المناصب القيادية!!

المذيع جلال علام قرر إهداء جميع حلقات برنامجه الشهير «مواقف وطرائف» لقطاع القنوات المتخصصة لعرض تلك الحلقات على قناة ماسبيرو

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زمان، ووجه له أسامة البهنسى رئيس القطاع تحية خالصة لكى يتذكر الناس هذا البرنامج الشهير الذى كان يعرض منذ أكثر من عشرين عاماً.

أميرة سالم الرئيس الجديد لقطاع الأخبار تشغل الى جانب عملها منصب رئيس قناة النيل للأخبار وكأن هذا القطاع ليس فيه قيادة تصلح

لهذا المنصب ..«عجبى».

تعرض قناة نايل دراما فى منتصف الليل المسلسل الشهير «ذئاب الجبل« وتعرض قناة نايل لايف فى نفس التوقيت مسلسل «أم كلثوم» فى محاولة لجذب أكبر عدد من المشاهدين.

أكد الدكتور حسن مدنى رئيس شبكة القرآن الكريم اننا نسعى جاهدين لنشر الاسلام الوسطى عبر الأثير وعلى مدى اليوم نذيع أحاديث نبوية نادرة وشهدت الفترة الأخيرة بوضوح زيادة مساحة التلاوة وابتعدنا تماماً عن القوالب الجامدة التى مل منها المستمع على مدى سنوات مضت.