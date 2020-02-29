خيبة أمل تصيب تشاغلار ارطغرل

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام تركية ان حفل توزيع جوائز "الفراشة الذهبية" الذي كان من المقرر اقامته الليلة الجمعة، قد الغي بسبب مقتل 33 جنديًا من الجيش التركي جراء تعرضهم لهجوم جوي بإدلب في سوريا، ما يعني ان الكثير من النجوم الأتراك قد خابت آمالهم بأخذ الجائزة، وتحديدا النجم التركي ​تشاغلار ارطغرل​ بطل مسلسل "​العشق الفاخر​" الذي حظي بنسب مشاهدة عالية، اذ ان تشاغلار كان قد تمنى مؤخرا نيل جائزة الفراشة الذهبية، وذلك اثناء مصادفته الصحافة عندما كان يتسوق لشراء ما كان سيرتديه في الحفل.

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