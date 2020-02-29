هل يعود التعليم لتحت الشجر؟ يوسف الخال يعلّق-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - سخر الممثل اللبناني ​يوسف الخال​ من الوضع المتردي الذي نواجهه حاليا وانتشار فيروس الكورونا في لبنان.

ونشر يوسف على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمجموعة طلاب يدرسون تحت الشجرة معلقا عليها بطرافة قائلا: "عدنا للتعليم تحت ظلال الشجر حتى تشرين القادم.. اللـهــم فاشــهــد ..... اني قد بلغــــــــت ماذا بعد ؟".

الجدير ذكره ان يوسف الخال كان شارك متابعيه مؤخرا مقطع فيديو قصير يظهر يد ابنته ممسكة بقلم تلوين وهي ترسم على رأس يوسف قلباً وتلونه بالأحمر، وعلق عليه :"قلب بنتي من إيدها مباشرة على راسي".

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