ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ بعيد ميلادها الذي يصادف يوم 26 من الشهر الجاري، ولا تزال تتلقى الهدايا والمعايدات بينها وصول أغنيتها "ملعون أبو العشق" التي حصلت على انتشار واسع فور إطلاقها، على 100 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، وهذا يعود الى إصرار متابعيها على تكرار مشاهداتهم للكليب من أجل الوصول الى هذه النسبة المرتفعة من المشاهدة.

ويشار الى أن أغنية "ملعون أبو العشق" من كلمات الشاعر عامر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسون وصوّرتها نجوى على طريقة الفيديو كليب مع المخرج وليد ناصيف Flashmobe في شارع الحمرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- 100 مليون هدية لنجوى كرم في عيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.