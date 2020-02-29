كارين رزق الله: "سرقتوا مصرياتنا ووقفوا المدارس والجامعات"

ميرنا وليد - بيروت - طالبت الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​ بإيقاف المدارس والجامعات مؤقتا بسبب انتشار فيروس "​الكورونا​" في لبنان واصابته 4 اشخاص لغاية الآن.

وكتبت كارين على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "وقفوا المدارس والجامعات !!!!".

وفي منشور آخر طلبت كارين من الطبقة الحاكمة بأخذ موقف مسؤول، كاتبة: "سرقتوا مصرياتنا ! ما تسرقوا حياتنا وحياة ولادنا ! لمرة وحدة خدوا موقف مسؤول ووقفوا المدارس والجامعات!".

الجدير ذكره ان كارين رزق الله كانت كشفت مؤخرا انها ستغيب عن اعمال شهر رمضان المقبل، وذلك بحسب تصريحها لموقع الفن.

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