ديانا كرازون تعقد قرانها على الإعلامي معاذ العمري

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة الأردنية ​ديانا كرازون​ عقد قرانها على الإعلامي الأردني ​معاذ العمري​، وسط حضور كبير جمع أقاربهما وأصدقائهما داخل إحدى الخيم الكبيرة التي تتبع عادات وتقاليد عائلاتهما. وشاركت كرازون محبيها هذه اللحظات عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرت كرازون، مجموعة من الفيديوهات التيى تضمنت كلمة من والدها بالإضافة إلى خطبة من أحد الشيوخ والدعاء لهما قبل إتمام عقد القران.

وفي سياق متصل، تعرضت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بطريقة غير مباشرة الى انتقادات سلبية فور إعلانها عن موعد زواجها.

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